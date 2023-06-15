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НовостиОбщество15 июня 2023 9:02

В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева

Там займутся ремонтом теплотрассы
Елена КОЛЧИНА
Ограничения будут действовать четыре дня

Ограничения будут действовать четыре дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева возле дома №89. Как сообщили в мэрии, проезд будет затруднен с 8:00 16 июня до 20:00 19 июня. На участке в это время будут ремонтировать теплотрассу.

Водителей в администрации города попросили учитывать возможные сложности или выбирать альтернативные маршруты.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Напомним, в Челябинске в июле изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Билеты подорожают на сумму до 5 рублей, в зависимости от способа оплаты.

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