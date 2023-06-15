Уж полез в бутылку: в Челябинске в алкомаркете обнаружили змею

В жаркий июньский день змея попыталась найти спасение в магазине напитков. Но ее выгнали со скандалом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске в сетевой магазин, торгующий спиртным, приполз уж. Инцидент произошел в торговой точке на Университетской Набережной. Вероятно, змея обитала в зарослях на берегу реки Миасс, исследовала окрестности и слегка ошиблась адресом.

Чешуйчатый посетитель привел продавщиц в ужас. Ужи не ядовиты, но приблизиться к визитеру девушки все равно не решились. Вызвали спасателей.

Как рассказали в городском управлении безопасности, змею поймали. Пригодился ассортимент магазина: ужа посадили в бутылку из-под воды.

Пока продавщицы приходили в себя, спасатели отнесли ползучего пленника к ближайшему болотцу. Ужик и сам уже был рад убраться подальше от людей. Выскользнув из бутылки, он мгновенно нырнул в воду и уплыл.

Освобождение ужа сняли на видео.

— Ему там кайф, прохладненько… Балдеж! Лягушек много, — порадовались за скрывшегося под водой ужа спасатели.

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