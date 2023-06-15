«Здесь без позитива не обойтись»: сотрудница полигона ТБО в Полетаево рассказала об особенностях своей работы

Предприятие является крупнейшим полигоном Челябинской области, именно здесь обрабатывается большая часть отходов, генерируемых жителями региона. Конечно, полигон, принимающий такие большие потоки ТКО, не может не развиваться – предприятие постоянно модернизирует производственные участки, осваивает новые технологи, расширяет штат. На сегодняшний день открыты сразу несколько вакансий, полигону требуются водители, сварщики, бульдозеристы, сортировщики и другие специалисты. О том, каково это – делать мир чище и трудиться в одном из самых необычных коллективов, мы узнали у Светланы Ткачевой, старшего оператора весового комплекса ООО «Полигон ТБО».

– Расскажите о вашей работе. Чем занимаются операторы весового комплекса?

– Название моей должности говорит само за себя. Мы следим за въездом и выездом, делаем завес грузовых машин, проверяем документы, проводим дозиметрический контроль транспорта, въезжающего на территорию полигона. В случае, если радиация превышает показатели, мы останавливаем движение машины. Также мы сдаём отчеты о каждой смене и следим за тем, чтобы грузовики вовремя выгрузились и покинули территорию Полигона без происшествий.

– Что самое интересное в вашей работе?

– Ой... «Ассортимент поступающих товаров», наверное (смеется). Не перестаю удивляться тому, что выбрасывают челябинцы: шубы, пальмы в кадках, часто абсолютно новые вещи. А если серьезно, то интересно наблюдать за тем, как Полигон развивается, становится лучше. Если говорить про мою работу, то для меня было открытием, когда пришлось изучать технические характеристики грузового транспорта. Теперь знаю марки машин, разбираюсь в ходовой части, грузоподъемности. С таким я никогда не сталкивалась, да и редко встретишь женщину, которая что-то в этом понимает. Кто знает, может такими темпами и ремонтировать грузовики научусь.

– Есть ли место позитиву на рабочем месте?

– На нашей работе не обойтись без позитива, ведь мы работаем с водителями, а водитель должен быть всегда в хорошем настроении. Ему нужно заехать, выгрузиться, а водитель мусоровоза, между прочим, везет груз не с парфюмерного завода (смеется). Если шофер еще и с плохим настроением, то будет совсем тяжело человеку. Водитель подъезжает, оформляем документы, улыбаемся и желаем счастливого пути, с некоторыми еще и пошутить можно.

– Кто может стать оператором весовой?

– Желательно иметь образование, связанное с цифрами и их подсчетом, без этого будет сложновато втянуться. Кандидат также должен быть ответственным, внимательным, сообразительным, стрессоустойчивым, коммуникабельным, готовым выполнять несколько задач одновременно. Пожалуй, главные качества идеального сотрудника Полигона ТБО – невозмутимость, ясность ума и дисциплинированность. Впрочем, как и на любом другом серьезном предприятии.

– Вы довольны своим профессиональным выбором?

– Безусловно, у каждой работы есть свои плюсы и минусы, но здесь для меня плюсов гораздо больше. Недалеко от моего дома, стабильная и своевременная заработная плата, хороший коллектив, отзывчивое и заботливое начальство – все это делает работу намного приятнее. Пусть и тяжело, но понимаешь, что стараешься не зря, внося вклад в полезное дело. Кто если не мы, люди, будем разбирать то, что оставляем после себя? Сотрудники Полигона, внедряем цивилизованное обращение с отходами. А это уже не просто работа, это – миссия!

– Светлана, вы бы рекомендовали Полигон ТБО знакомым, которые ищут работу? Как устроиться на предприятие?

– Однозначно. Я работаю уже несколько лет, и менять место не планирую. Если кто-то хочет стать моим коллегой, то сейчас есть хорошая возможность – Полигону ТБО требуется ряд специалистов. Присоединяйтесь, будем вместе делать мир чище! Это само по себе приятно, а за приличную зарплату – тем более!

В данный момент на ООО «Полигон ТБО» открыто сразу несколько вакансий:

- Машинист бульдозера/ от 50 000 руб. Опыт работы 1–3 года. Полная занятость, гибкий график 2/2;

- Автослесарь/ от 40 000 руб. Опыт работы 1–3 года. Полная занятость, гибкий график 2/2;

- Электрогазосварщик/ от 47 000 руб. Опыт работы 3–6 лет. Полная занятость, гибкий график 2/2;

- Водитель грузового автомобиля/ от 45 000 руб. Опыт работы 1–3 года. Полная занятость, гибкий график 2/2;

- Сортировщик ТКО/ от 32 000 руб. Опыт работы не требуется. Полная занятость, гибкий график 2/2;

- Разнорабочий/ от 33 000 руб. Опыт работы не требуется. Полная занятость, гибкий график 2/2;

Подробнее узнать о вакансиях и другой информации можно по телефону +7 (351) 2002117. Кроме того, для связи есть электронная почта hr@poligontbo.info.