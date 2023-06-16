«Из "Челмета" — в команду, которая выиграла Кубок Стэнли»: получит ли челябинский хоккеист «Вегаса» чемпионский перстень

В составе «Вегаса» выступал воспитанник челябинского «Трактора», игрок фарм-клуба черно-белых «Челмет» 22-летний Павел Дорофеев. Фото ХК «Трактора»

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», выиграв в финальной серии у «Флориды Пантерз», стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2022-2023. В составе «Вегаса» в этом сезоне выступал воспитанник челябинского хоккея, игрок «Челмет» 22-летний Павел Дорофеев.

— Успешно так Павел Дорофеев поехал за океан: из «Челмета» — в команду, которая выиграла Кубок Стэнли. Жаль, что он не провел ни одного матча в плей-офф за «Вегаса», но, может, его имя на трофей все-таки нанесут, — написала в своем Телеграм-канале хоккейный эксперт Олеся Усова.

Так нанесут или нет? И получит ли Павел чемпионский перстень?

Экс-директор ХК «Трактор» Марк Винницкий, знающий регламент НХЛ, рассказал, что для того, чтобы получить чемпионский титул Павел Дорофеев должен был отыграть в основном составе клуба хотя бы половину регулярного чемпионата (41 матч), либо участвовать в одной игре финальной серии.

— Дорофеев не достиг этих показателей. В составе «Вегаса» он провел 18 игр, набрав 9 (7+2) очков, и не провел в плей-офф ни одного матча, — подсчитал Марк Винницкий.

Отметим, что за всю историю розыгрыша Кубка Стэнли обладателями главного трофея НХЛ становились пятеро игроков Южного Урала: челябинцы Сергей Гончар, Евгений Кузнецов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин и магнитогорец Евгений Малкин.

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