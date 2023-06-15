Бывшего куратора строек в Челябинской области оставили в СИЗО по делу о взятке

Следствие считает, что обвиняемый получил 190 тысяч рублей в виде взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной суд продлил арест бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, который обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. В СИЗО он пробудет как минимум до 29 июня. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Постановление суда в апелляционном порядке обжаловала сторона защиты, которая просила избрать обвиняемому иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора меру пресечения оставил без изменения, — уточнила представитель надзорного ведомства.

Алексей Абаимов находится под стражей уже почти десять месяцев. По версии следствия, бывший глава казненного учреждения получил взятку от директора строительной компании «Флагман». В обмен на 190 тыс. рублей он помог бизнесмену получить лишние средства из бюджета: за строительство детского сада в Аше заплатили на 19 млн рублей больше, чем следовало. Строительная компания, чтобы как-то обосновать завышенную сумму, внесла в документы ложную информацию о стоимости материалов и объеме работ.

Кроме того, Алексея Абаимова вместе с бывшим замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой обвиняют в получении взяток от главы фирмы «Стройтраннсоюз». Уголовное дело связано с возведением биатлонного центр в Златоусте.

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