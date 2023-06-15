Перед международным турниром «Russian Judo Tour» в Челябинске прошла встреча с чемпионкой России по дзюдо Таисией Киреевой

Таисия Киреева в Челябинске рассказала школьникам, как готовится к турниру «Russian Judo Tour» в столице Южного Урала. Фото федерации дзюдо Челябинской области

Этап серии профессионального тура международных соревнований по дзюдо «Russian Judo Tour» в Челябинске пройдет 24 и 25 июня в арене «Трактор». А за полторы недели до начала турнира перед челябинскими школьниками из ОЦ №5 выступила Мастер спорта, чемпионка России по дзюдо Таисия Киреева. Таисия рассказала о том, как пришла в дзюдо, с какими сложностями приходится сталкиваться профессиональным спортсменам и как проходят тренировки. Авторы самых интересных вопросов получили от гостьи билеты на предстоящий турнир Fonbet Russian judo Tour в Челябинске. — Мне очень понравился формат нашей встречи, ребята задавали такие интересные вопросы, которые от взрослых не всегда ожидаешь услышать. Приятно, что дети настолько развиты, — призналась в конце встречи со школьниками Таисия Киреева. После общения ребята вышли на школьный стадион, где Таисия Киреева провела разминку и пригласила участников встречи посетить международный турнир по дзюдо. Кстати, Ксения также станет участницей предстоящих соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин — этапе профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» 24-25 июня в Челябинске.

Отметим, что каждый день предварительные встречи будут начинаться в арене «Трактор» в 10.00, а финальный блок — в 17.00. В столице Южного Урала выступят лучшие дзюдоисты России, а также представители дружественных государств: Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран. Они разыграют награды в 14 весовых категориях.

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