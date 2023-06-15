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НовостиОбщество15 июня 2023 13:38

«Газпром нефть» будет поставлять автомобильные и индустриальные масла на предприятия Челябинской области

Соглашение о сотрудничестве заключили нефтяная компания и правительство региона во время Петербургского международного экономического форума
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Поставлять высокотехнологичную продукцию на Южный Урал будут из Омска - с завода смазочных материалов «Газпром нефти». Ассортимент - обширный, включает свыше 1 тысячи видов масел для различной техники, в том числе для оборудования металлургических и горнодобывающих комбинатов. Вся продукция имеет сертификаты и допуски производителей оборудования.

Помимо этого, компания «Газпром нефть» предоставит предприятиям Челябинской области доступ к уникальному в России сервису предиктивной диагностики. Специальная технология искусственного интеллекта анализирует показатели работающего масла и выдает рекомендации по сервисному обслуживанию узлов и систем. Такая диагностика показала высокую точность, что подтверждено независимыми лабораторными исследованиями.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»