Писал сообщения в телеграм-чате: челябинца оштрафовали за публичные призывы к терроризму

Осужденному предстоит выплатить крупный штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Челябинской области за публичные призывы к осуществлению терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина распространял сообщения в телеграм-чате. Он призывал проводить террористических акты в отношении властей и применять насилие к силовикам. На это обратили внимание сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они задержали мужчину. Южноуралец свою вину в преступлении признал полностью. По решению суда ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске задержали блогера, который призывал своих подписчиков совершать акты терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru