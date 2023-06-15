Писал сообщения в телеграм-чате: челябинца оштрафовали за публичные призывы к терроризму

Осужденному предстоит выплатить крупный штраф
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Челябинской области за публичные призывы к осуществлению терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Мужчина распространял сообщения в телеграм-чате. Он призывал проводить террористических акты в отношении властей и применять насилие к силовикам. На это обратили внимание сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они задержали мужчину. Южноуралец свою вину в преступлении признал полностью. По решению суда ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске задержали блогера, который призывал своих подписчиков совершать акты терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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