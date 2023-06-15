Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 14:26

Писал сообщения в телеграм-чате: челябинца оштрафовали за публичные призывы к терроризму

Житель Челябинской области заплатит крупный штраф за призывы к терроризму
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Осужденному предстоит выплатить крупный штраф

Осужденному предстоит выплатить крупный штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Челябинской области за публичные призывы к осуществлению терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина распространял сообщения в телеграм-чате. Он призывал проводить террористических акты в отношении властей и применять насилие к силовикам. На это обратили внимание сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они задержали мужчину. Южноуралец свою вину в преступлении признал полностью. По решению суда ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске задержали блогера, который призывал своих подписчиков совершать акты терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru