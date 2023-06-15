Правительство Челябинской договорилось с FESCO о развитии транспортно-логистического комплекса «Южноуральский»

Соглашение между сторонами было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Транспортная группа FESCO и правительство Челябинской области договорились о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий региона. Соглашение между сторонами было подписано 15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

— В соглашении закреплены условия дальнейшего социально-экономического развития Челябинской области, в том числе посредством развития транспортно-логистического обеспечения предприятий, — уточнили в правительстве региона.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов. Соглашение о сотрудничестве будет действовать до 31 декабря 2024 года.

В начале июня FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который связывает напрямую «Владивостокский морской торговый порт» и транспортно-логистического комплекс «Южноуральский» в Челябинской области. В рамках работы сервиса дополнительно предусмотрены услуги экспедирования и возможность доставки грузов «от двери до двери».

— ТЛК «Южноуральский» будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов, — отметил Алексей Текслер. – В тестовом режиме 5 июня прибыли первые 11 контейнеров из Владивостока, что позволит оценить техническое и организационное взаимодействие при реализации проекта для полноценного запуска.

СПРАВКА

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот Группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

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