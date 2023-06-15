Челябинская область и Алтайский край договорились о межрегиональном сотрудничестве до 2026 года

Соглашение между регионами будет действовать до 2026 года. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Алтайского края Виктор Томенко подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве до 2026 года. Договор между сторонами был заключен 15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

— Планом мероприятий предусмотрено расширение межрегионального взаимодействия практически во всех сферах. Конечно, нам, как региону, в котором активно развивается агропромышленный комплекс, особенно интересно сотрудничество в области сельского хозяйства. Алтайский край является самым крупным аграрным регионом России. Здесь традиционно производится зерно, гречиха, молоко, мясо, выращивается сахарная свекла, подсолнечник и другие культуры, — отметил губернатор Челябинской Алексей Текслер.

Соглашение предусматривает в первую очередь развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между предприятиями регионов, а также организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах и форумах. Губернатор Челябинской области уже предложил организовать бизнес-миссию для производителей сельхозтехники в Алтайский край.

Документом также предусмотрено участие промышленных предприятий и научных организаций в реализации совместных проектов на территориях регионов. Ряд челябинских предприятий уже развивает или планирует к реализации проекты в Алтайском крае. Среди них – АО «МАКФА» и ГК «Сигма».

Кроме того, стороны намерены обмениваться опытом в сфере туризма, содействовать развитию экологического, детского, сельского, этнографического, оздоровительного и других видов туризма.

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