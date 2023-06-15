В Челябинске на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Фото: vk.com/achnov

В Ленинском районе Челябинска в четверг, 15 июня, загорелся трамвай. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— Произошло короткое замыкание в двигателе трамвая. На место происшествия выезжали восемь человек личного состава и две автоцистерны, — уточнили в региональном ведомстве.

Никто не пострадал. Все пассажиры и работники трамвая вовремя покинули транспорт.

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