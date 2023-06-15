В Челябинской области тело погибшего в карьере мужчины подняли с глубины 36 метров

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области в ходе поисковых работ на одном из карьеров города Бакал обнаружили утонувшего мужчину. Его тело подняли с глубины 36 метров. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Трагедия произошла 3 июня. Несколько мужчин решили переплыть от одного берега к другому. Однако один из них до суши так и не добрался.

Очевидцы указали приблизительное место ЧП, но обнаружить мужчину спасателям там не удалось. Проблему также осложняла глубина карьера, которая в отдельных местах достигает 45 метров. При погружении на дно в таких условиях человеческий организм испытывает сильную нагрузку.

Утром 14 июня спасатели-водолазы вновь начали обследовать водоем с применением картплотера. Установив предполагаемое местонахождение погибшего, они выставили буи и приступили к поиску на глубине более 30 метров.

Спасателям потребовалось несколько погружений, так как работа велась при нулевой видимости, а подъем на поверхность требовал обязательного прохождения декомпрессионных остановок. И только около трех часов дня тело мужчины было найдено на глубине 36 метров. Погибшего подняли со дна и передали сотрудникам полиции.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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