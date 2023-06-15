Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область и Республика Башкортостан будут совместно развивать проект межуниверситетского кампуса мирового уровня. Главы регионов подписали соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что необходимо сконцентироваться на объединении предложений, которые позволят наиболее эффективно организовать взаимодействие образовательных институтов, научных структур и производственных компаний.

— Мы добрые соседи, друзья с Республикой Башкортостан, постоянно на связи. У нас очень тесные кооперационные связи в промышленности, в науке. Уверен, что кампусы, которые мы сейчас строим, позволят нам эти кооперационные связи усилить, проводить обмен студентами и преподавателями, но самое главное - отвечать на те вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной в рамках технологического суверенитета, в рамках задач, определенных нашим Президентом, – заявил Алексей Текслер.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в свою очередь отметил, что Челябинская область является хорошо развитым промышленным регионом.

— Нам, безусловно, интересно, чтобы наши научные структуры, наши студенты обменивались опытом. Мы вместе с Челябинской областью идем по пути формирования современных кампусов. Предполагается, что такой опыт будет для нас очень полезен, – подчеркнул Радий Хабиров.

Предполагается, что соглашение между Челябинской области и Республикой Башкортостан расширит взаимовыгодное сотрудничество в сфере молодежной политики и по приоритетным научным направлениям, в том числе по интеллектуальному производству, инжинирингу, цифровой и зеленой химии, экологии и живым системам и др.

Строительство межвузовских кампусов проводится в рамках поручения Президента России Владимира Путина. До 2030 года в стране собираются возвести 25 таких объектов. Учебный процесс в челябинском кампусе планируется начать в 2026 году.

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