В Челябинской области ищут поджигателей, устроивших 15 пожаров вдоль дороги

Фото: ГУ лесами Челябинской области

Вдоль трассы Челябинск-Курган случилось 15 ландшафтных пожаров. Как рассказали в ГУ лесами Челябинской области все пожары произошли в ночь с 14 на 15 июня и располагались на расстоянии не более двух километров друг от друга.

— Предположительно причиной их возникновения стали поджоги, — заключают в управлении. С раннего утра огонь у дороги тушили спасатели и работники Красноармейского лесхоза. Со всеми пожарами удалось справиться. Пламя затронуло в сумме 25 гектаров леса.

О возможном поджоге сообщили в полицию. Сотрудники МВД проводят проверку.

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