Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 4:28

Челябинцев предупредили о трех днях мутной воды из-под крана

Две недели назад горожане массово жаловались на коричневый цвет воды
Елена КОЛЧИНА
Санитарные врачи советуют кипятить водопроводную работу или пить бутилированную

Санитарные врачи советуют кипятить водопроводную работу или пить бутилированную

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске снова может помутнеть водопроводная вода. Об этом предупредили в МУП «ПОВВ».

Для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды будут переключать технические водоводы. Скорость потока из-за этого увеличится. Как следствие, с 17 по 20 июня у воды из-под крана может измениться цвет и повыситься мутность.

— Рекомендуем в указанный период и при изменении органолептических показателей качества воды для питьевых целей использовать кипяченую или бутилированную воду, — прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, две недели назад в Челябинске тоже переключали водоводы. Тогда случились сразу две аварии. В результате вода изменила оттенок и мутность радикально: челябинцы стали массово жаловаться на осадок и насыщенный коричневый цвет льющейся из кранов жидкости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru