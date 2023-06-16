Челябинцев предупредили о трех днях мутной воды из-под крана

Санитарные врачи советуют кипятить водопроводную работу или пить бутилированную Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске снова может помутнеть водопроводная вода. Об этом предупредили в МУП «ПОВВ».

Для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды будут переключать технические водоводы. Скорость потока из-за этого увеличится. Как следствие, с 17 по 20 июня у воды из-под крана может измениться цвет и повыситься мутность.

— Рекомендуем в указанный период и при изменении органолептических показателей качества воды для питьевых целей использовать кипяченую или бутилированную воду, — прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, две недели назад в Челябинске тоже переключали водоводы. Тогда случились сразу две аварии. В результате вода изменила оттенок и мутность радикально: челябинцы стали массово жаловаться на осадок и насыщенный коричневый цвет льющейся из кранов жидкости.

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