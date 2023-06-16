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НовостиОбщество16 июня 2023 4:49

«Это было потрясающе»: челябинский выпускник рассказал, как ему удалось получить 100 баллов на ЕГЭ по математике

Пятеро челябинцев сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Елена КОЛЧИНА
Сдать профильную математику на максимальный балл удалось только жителям Челябинска

Сдать профильную математику на максимальный балл удалось только жителям Челябинска

Фото: Егор ИВЛЕВ

Пять одиннадцатиклассников из Челябинска сдали ЕГЭ по математике профильного уровня на максимально возможные 100 баллов. Как сообщили в региональном министерстве образования, среди жителей других городов и районов Южного Урала стобалльников на этом экзамене не оказалось.

Всего профильную математику сдавали 6,3 тыс. выпускников из Челябинской области.

Один из новоиспеченных стобалльников, выпускник челябинского физико-математического лицея №31 Арсений Казаков рассказал, что в школе готовился к экзамену с января.

— Программы при должном подходе хватает на 90 и более баллов. Но, конечно, по любимому предмету хотелось получить 100. Поэтому для подстраховки я ходил на три кружка, на которых готовили разными подходами и к разным задачам, — признался одиннадцатиклассник.

Несмотря на все труды, на ЕГЭ выпускник столкнулся с крепким орешком — сложной задачкой по планиметрии.

— Спустя час размышлений я решил задачу. Это было потрясающе. После выхода из аудитории я сразу рассчитывал на сто баллов, — рассказал Арсений.

Челябинец готовится поступать в Московский физико-технический институт, хочет попасть в Высшую школу программной инженерии. Для этого ему предстоит сдать еще экзамен по информатике. Этот ЕГЭ Арсений заранее считает для себя простым по сравнению с уже пройденными тестами по русскому языке и математике.

Ранее в Челябинской области стало известно о первых 200-балльниках по ЕГЭ.

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