«Это было потрясающе»: челябинский выпускник рассказал, как ему удалось получить 100 баллов на ЕГЭ по математике

Сдать профильную математику на максимальный балл удалось только жителям Челябинска Фото: Егор ИВЛЕВ

Пять одиннадцатиклассников из Челябинска сдали ЕГЭ по математике профильного уровня на максимально возможные 100 баллов. Как сообщили в региональном министерстве образования, среди жителей других городов и районов Южного Урала стобалльников на этом экзамене не оказалось.

Всего профильную математику сдавали 6,3 тыс. выпускников из Челябинской области.

Один из новоиспеченных стобалльников, выпускник челябинского физико-математического лицея №31 Арсений Казаков рассказал, что в школе готовился к экзамену с января.

— Программы при должном подходе хватает на 90 и более баллов. Но, конечно, по любимому предмету хотелось получить 100. Поэтому для подстраховки я ходил на три кружка, на которых готовили разными подходами и к разным задачам, — признался одиннадцатиклассник.

Несмотря на все труды, на ЕГЭ выпускник столкнулся с крепким орешком — сложной задачкой по планиметрии.

— Спустя час размышлений я решил задачу. Это было потрясающе. После выхода из аудитории я сразу рассчитывал на сто баллов, — рассказал Арсений.

Челябинец готовится поступать в Московский физико-технический институт, хочет попасть в Высшую школу программной инженерии. Для этого ему предстоит сдать еще экзамен по информатике. Этот ЕГЭ Арсений заранее считает для себя простым по сравнению с уже пройденными тестами по русскому языке и математике.

Ранее в Челябинской области стало известно о первых 200-балльниках по ЕГЭ.

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