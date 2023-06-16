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НовостиОбщество16 июня 2023 5:33

Бывший спикер ЗСО Александр Лазарев стал вице-губернатором Челябинской области

Он будет отвечать за связи с Донбассом
Елена КОЛЧИНА
Александр Лазарев

Александр Лазарев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-председатель областного Законодательного собрания Александр Лазарев назначен заместителем губернатора Челябинской области.

— В новой должности Александр Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и оказание иной гуманитарной помощи Донбассу, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что утром 16 июня Александр Лазарев уже занят работой в новой должности. Он отправился в рабочую поездку в ДНР.

Напомним, постановление о досрочном прекращении полномочий Александра Лазарева в Заксобрании приняли 15 июня. За отставку спикера депутаты проголосовали единогласно.

Исполнять обязанности главы областного парламента совместно станут Олег Гербер и Павел Киселев. Первый будет заниматься организацией заседаний в ЗСО, а второй станет руководить работой аппарата.

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