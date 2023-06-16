Егор Ковальчук будет работать заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах

Егор Ковальчук
Фото: Василий ВОРОНИН
Егор Ковальчук снова стал заместителем губернатора Челябинской области. Но в этот раз — на общественных началах, то есть, без дополнительной оплаты.
Напомним, вице-губернатором Челябинской области Егор Ковальчук работал с сентября 2019 года. В мае 2023 года он уволился по собственному желанию, так как стал мэром Миасса.
Теперь губернатор Алексей Текслер назначил Егора Ковальчука заместителем в новом статусе.
— Это назначение продиктовано значимостью Миасса как одного из крупных городов региона с большим промышленным, оборонным, туристическим, научным потенциалом, —прокомментировали в пресс-службе областного правительства.
Вице-губернатором Челябинской области стал также бывший спикер Заксобрания Александр Лазарев.
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