Егор Ковальчук будет работать заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах

Егор Ковальчук Фото: Василий ВОРОНИН

Егор Ковальчук снова стал заместителем губернатора Челябинской области. Но в этот раз — на общественных началах, то есть, без дополнительной оплаты.

Напомним, вице-губернатором Челябинской области Егор Ковальчук работал с сентября 2019 года. В мае 2023 года он уволился по собственному желанию, так как стал мэром Миасса.

Теперь губернатор Алексей Текслер назначил Егора Ковальчука заместителем в новом статусе.

— Это назначение продиктовано значимостью Миасса как одного из крупных городов региона с большим промышленным, оборонным, туристическим, научным потенциалом, —прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Вице-губернатором Челябинской области стал также бывший спикер Заксобрания Александр Лазарев.

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