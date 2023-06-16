Челябинская область и Башкортостан договорились вместе создавать межуниверситетские кампусы

Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область и Республика Башкортостан заключили соглашение об организации инновационной образовательной среды кампусов мирового уровня. Соответствующий документ главы регионов Алексей Текслер и Радий Хабиров подписали на полях ПМЭФ-2022.

— Уверен, что кампусы, которые мы сейчас строим, позволят усилить кооперационные связи, проводить обмен студентами и преподавателями, но самое главное — отвечать на те вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной в рамках технологического суверенитета, в рамках задач, определенных нашим Президентом, — подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение расширит взаимовыгодное сотрудничество в сфере молодежной политики и по приоритетным научным направлениям.

Строительство кампуса осуществляется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина. До 2030 года в России будет построено 25 кампусов. Челябинск и Башкортостан вошли в первую волну отбора и стали победителями.

Учебный процесс в челябинском кампусе запланировано начать в 2026 году. Для консолидации усилий в регионе уже создан консорциум ведущих вузов, которые дополняют и развивают компетенции друг друга.