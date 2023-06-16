Челябинская область налаживает прямой транспортный путь из Владивостока

Фото: пресс-служба губернатора.

Правительство Челябинской области и одна из крупнейших частных транспортных компаний России FESCO договорились о развитии транспортно-логистического комплекса региона. Соглашение о сотрудничестве губернатор Алексей Текслер и председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.

Соглашение вступило в силу и действует до 31 декабря 2024 года. Отметим, в начале июня FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который напрямую связывает «Владивостокский морской торговый порт» и транспортно-логистический комплекс «Южноуральский». Проект осуществляется при взаимодействии с Челябинской таможней, структурным подразделением филиала ОАО «РЖД» по транспортному обслуживанию и министерством экономического развития Челябинской области.

— ТЛК «Южноуральский» будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов, — уточнил Алексей Текслер. — Пятого июня прибыли первые 11 контейнеров из Владивостока в тестовом режиме, что позволит оценить техническое и организационное взаимодействие при реализации проекта для полноценного запуска.