Программы обучения от Академии бизнеса доступны на «БизнесМаркете» со скидкой 71%

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Программы бизнес-образования от Академии бизнеса теперь доступны со скидкой 71% – на b2b-маркетплейсе для бизнеса Правительства Москвы «‎БизнесМаркет».

На этой цифровой площадке предпринимателям доступны 2 программы:

- «Перспектива» – для тех, кто запускает и систематизирует свой бизнес. Она подойдет собственникам малого бизнеса, которые хотят автоматизировать свой бизнес, увеличить поток клиентов и продажи. В ходе месячного обучения слушателей программы ждет более 90 часов бизнес-контента от ведущих экспертов рынка;

- «Акселератор» – для действующих предпринимателей, которые готовы масштабировать и развивать свой бизнес. Она помогает предпринимателям вывести свою компанию на новый уровень и обеспечить поступательное развитие. Участники получают более 100 инструментов, стратегий и методик повышения эффективности бизнеса. Также на «Акселераторе» предприниматели работают с трекерами, чтобы найти новые точки роста своего бизнеса.

Начиная обучение в Академии, ее слушатели также становятся членами сообщества предпринимателей «Сфера», где их ждут вебинары с экспертами, общение с единомышленниками и полезные материалы для бизнеса.

Отметим, что проект развивается по инициативе и при поддержке Банка Уралсиб.

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