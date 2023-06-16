Депутаты прокомментировали введение двухуровневой системы местного самоуправления в Челябинске

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Продолжая тему преобразования города Челябинска, нужно отметить, что реформа местного самоуправления, реализованная в 2014 году, была в числе прочего направлена на развитие самостоятельности внутригородских районов. Но декларируемого самоуправления внутригородских районов в ходе реформы не произошло.

— Избиратели города Челябинска в целом не воспринимают органы местного самоуправления внутригородского района как реальный уровень власти, способный решить их проблемы, продолжая обращаться за решением своих проблем на городской, региональный и федеральный уровни. Задача по децентрализации власти не была решена в должной мере, а увеличение депутатского корпуса лишь формально приблизило власть к населению, — считает депутат Челябинской городской Думы, руководитель фракции «КПРФ» Эльдар Гильмутдинов.

Кроме того, модель двухуровневой организации местного самоуправления порождает и сложности при формировании нормативного правового поля. За последние два года решениями Челябинской городской Думой утвержден ряд документов стратегического планирования — Стратегия социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года, Генеральный план города Челябинска с расчетным сроком реализации до 2041 года, Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Челябинска до 2041 года.

— Данные правовые акты охватывают многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в городе Челябинске, и приняты для определения долгосрочных целей и задач муниципального управления, социально-экономического развития города, а также создания эффективного инструмента управления территориальным развитием. Сохранение действующей двухуровневой модели организации местного самоуправления может усложнить реализацию стратегических целей и задач этих документов, — комментирует один из инициаторов преобразования, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Челябинской городской Думы Кирилл Ветхов.

Депутат Челябинской городской Думы, Почетный гражданин города Челябинска Виталий Рыльских отметил, что введение двухуровневой системы привело к расширению муниципального депутатского корпуса и горожан, принявших участие в избирательном процессе в качестве кандидатов, но не привело к серьезным изменениям с точки зрения социально-демографической структуры представительства.

Напомним, что с инициативой о преобразовании города выступила группа депутатов Челябинской городской Думы — представители всех политических партий, представленных в Думе. Инициатива будет рассмотрена в соответствии с Регламентом представительного органа.