В магнитогорском парке «Притяжение» загорелся фудмолл

Фото: Черное&Белое Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске случился пожар в парке «Притяжение». Вечером 15 июня загорелось здание фудмолла, большая постройка, в которой находятся разнообразные кафе. Очевидцы заметили дым и пожарных, поднимающихся на верхний уровень здания по автолестнице.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, тушить фудмолл приезжали четыре спецмашины, 12 пожарных. С огнем удалось справиться, люди не пострадали.

Пламя успело повредить наружную отделку, вытяжной насос и короб вентиляции. Причину возгорания сейчас выясняют.

В администрации парка сообщили, что 16 июня фудмолл «по техническим причинам» не работает.

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