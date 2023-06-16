В магнитогорском парке «Притяжение» загорелся фудмолл

Фото: Черное&Белое Магнитогорск/vk.com
В Магнитогорске случился пожар в парке «Притяжение». Вечером 15 июня загорелось здание фудмолла, большая постройка, в которой находятся разнообразные кафе. Очевидцы заметили дым и пожарных, поднимающихся на верхний уровень здания по автолестнице.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, тушить фудмолл приезжали четыре спецмашины, 12 пожарных. С огнем удалось справиться, люди не пострадали.
Пламя успело повредить наружную отделку, вытяжной насос и короб вентиляции. Причину возгорания сейчас выясняют.
В администрации парка сообщили, что 16 июня фудмолл «по техническим причинам» не работает.
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