Время в пути вырастет на 47 минут: в Челябинской области электрички начнут ходить медленнее из-за ремонта

На расписание повлияет ремонт рельсов Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине июня изменится расписание электричек, курсирующих между Челябинском, Карталами и Магнитогорском. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, это связано с ремонтными работами на путях.

Часть поездов станет выезжать позднее обычного, а другие просто будут дольше добираться от начальной до конечной станции.

«Ласточка» №7902 «Магнитогорск – Челябинск» с 20 по 23 июня, а также с 27 по 30 июня будет отправляться по обычному графику. Но прибывать в Челябинск при этом будет на 24 минуты позже обычного, в 11:20.

«Ласточка» №7903 «Челябинск – Магнитогорск» в те же дни будет выезжать по обычному расписанию, но прибывать на магнитогорский вокзал на целых 47 минут позже — в 11:37.

С 19 по 22 июня и с 26 по 29 июня электричка №7901 «Челябинск – Магнитогорск» станет выезжать в 17:55 (на 10 минут позже обычного). Приезжать в Магнитогорск она станет на 46 минут позже, чем сейчас — в 22:51.

Поезд №7904 «Магнитогорск – Челябинск» с 19 по 22 июня и с 26 по 29 июня будет отправлять по графику, но прибывать в Челябинск станет в 22:05. Задержка в пути составит 22 минуты.

Пригородный поезд №6842 «Карталы 1 – Челябинск» с 20 по 22 и с 27 по 29 июня будет отправляться на 29 минут позже — 05:38. В Челябинск он приедет в 9:59, то есть на 50 минут позднее обычного времени.

Тот же поезд №6842 «Карталы-1 – Челябинск» 23 и 30 июня выедет в 06:19, на час и 10 минут позже, чем по обычному расписанию. До Челябинска она доберется в 10:38.

Поезд №6843 «Челябинск – Карталы-1» с 19 по 22 июня, а также с 26 по 29 июня станет выезжать из Челябинска по обычному графику, но в пути проводить на 23 минуты больше обычного.

Время отправления поезда №6841 «Челябинск – Карталы-1» также не изменится, но с 19 по 22 июня, а также с 26 по 29 июня электричка будет задерживаться в дороге на 26 минут.

Электричка №6844 «Карталы-1 – Челябинск» с 19 по 22 и с 26 по 29 июня станет увозить пассажиров из Карталов в обычное время, но в пути проведет на 19 минут больше, чем сейчас.

И только электричка №6514 «Магнитогорск – Карталы-1» начнет курсировать не позже, а раньше привычного времени. С 20 по 23 июня и с 27 по 30 июня она по обычному расписанию будет добираться до станции Анненск. Но вот из Анненска отправится на 9 минут раньше — в 9:15. Соответственно, на 9 минут раньше поезд доедет до Карталов. Встречать его на перроне можно будет в 9:50.

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