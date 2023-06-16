В центре Челябинска машина сбила студента на пешеходном переходе

Один из молодых людей успел разминуться с машиной, второй - нет. Фото: Интерсвязь

В Челябинске LADA Largus сбила студента на зебре. ДТП случилось поздним вечером 15 июня на пересечении улиц Коммуны и Энгельса. Его сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как двое молодых людей и вышли на перекресток и неторопливо зашагали по зебре. В этот момент к пешеходному переходу, не сбавляя скорости, подъехала LADA. Один из студентов чудом сумел разминуться с машиной. А второго автомобиль снес. Пешехода подбросило в воздух, затем он рухнул на асфальт.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, за рулем LADA был 23-летний мужчина. Попавшему под колеса студенту 21 год.

Уцелевший друг пытался оказать пострадавшему помощь до приезда врачей. Затем студента увезли в больницу.

Напомним, накануне в Челябинской области столкнулись грузовики. Один из автомобилей опрокинулся.

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