В Челябинске пять троллейбусов в выходные изменят маршруты

Троллейбусы выйдут на улицы, но перевозить пассажиров станут по альтернативным маршрутам
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске в ближайшие выходные изменятся маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №17 и №19.
На перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта, а также на участке улицы Бажова между улицами Героев Танкограда и Танкистов будут перетягивать провода. Троллейбусы не смогут проехать там с субботы 17 июня до 5:00 понедельника 19 июня.
Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"
В ОГКУ «Организатор перевозок» посоветовали челябинцам временно пересесть на автобусы Пользуйтесь автобусами №1, №2, №4, №21с, №34, №51, №55с, №64, №483 и КМ.
Вот по каким временным маршрутам будут курсировать троллейбусы в ближайшие два дня:
№7 «ЧМК — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»
№10 «Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег»
№12 «Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская»
№17 «Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина»
№19 «ЖБИ — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — ЖБИ»
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