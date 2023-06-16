В Челябинске пять троллейбусов в выходные изменят маршруты

Троллейбусы выйдут на улицы, но перевозить пассажиров станут по альтернативным маршрутам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в ближайшие выходные изменятся маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №17 и №19.

На перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта, а также на участке улицы Бажова между улицами Героев Танкограда и Танкистов будут перетягивать провода. Троллейбусы не смогут проехать там с субботы 17 июня до 5:00 понедельника 19 июня.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

В ОГКУ «Организатор перевозок» посоветовали челябинцам временно пересесть на автобусы Пользуйтесь автобусами №1, №2, №4, №21с, №34, №51, №55с, №64, №483 и КМ.

Вот по каким временным маршрутам будут курсировать троллейбусы в ближайшие два дня:

№7 «ЧМК — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»

№10 «Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег»

№12 «Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская»

№17 «Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина»

№19 «ЖБИ — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — ЖБИ»

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