В Челябинской области откроют IT-школу от «Сбера»

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительство Челябинской области и «Сбер» откроют филиал «Школы 21», где будут готовить IT-специалистов мирового уровня. Стороны подписали соглашение на полях Петербургского международного экономического форума.

— В Челябинской области мы уделяем особенное внимание подготовке специалистов для сферы ИТ, которая начинается в регионе со школьной скамьи. «Школа 21» - еще один шаг в этом направлении, — отметил губернатор региона Алексей Текслер.

Кроме того, «Сбер» и правительство Челябинской области будут обмениваться лучшими практиками и экспертизой в IT, проводить совместные мероприятия в этой сфере.

— В прошлом году Челябинская область вошла в пятерку лучших субъектов РФ по цифровой трансформации. Мы видим, что правительство региона не останавливается на достигнутом и справедливо ставит во главу угла вопрос подготовки квалифицированных IT-кадров, так необходимых стране сегодня, — уточнил Герман Греф. — Решать эту проблему помогает «Школа 21», которую мы развиваем последние годы. Мы рады, что в области поддерживают наш проект, и готовы оказать региону всемерное содействие в его реализации.

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