Челябинская область подписало соглашение о сотрудничестве с ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) и врио главы ДНР Денис Пушилин. Фото: gubernator74.ru

Челябинская область договорилась о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Новые регионы будут развивать с Южным Уралом экономические, научно-технические, социальные и культурные связи.

Соглашение о межрегиональном сотрудничестве было достигнуто на площадке Петербургского международного экономического форума. Со стороны Челябинской области документы подписал губернатор Алексей Текслер, со стороны новых субъектов Российской Федерации – врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий (слева). Фото: gubernator74.ru

Прежде всего, соглашения направлены на развитие торгово-экономических связей между организациями регионов. Челябинская область на взаимовыгодных условиях будет совместно с ДНР и Запорожьем развивать промышленность, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, а также укреплять земельно-имущественные отношения.

Кроме того, соглашения подразумевают совместную работу в сферах сельского хозяйства, науки и инноваций, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта, информационных технологий, социальной защиты населения и других.

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