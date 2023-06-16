Челябинские депутаты поддержали проект укрепления вертикали власти

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Говоря о преобразовании города, следует помнить, что в Государственную Думу РФ внесен проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Данный законопроект подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в государстве, приближение муниципалитетов к единой вертикали государственной власти.

— Законопроектом устанавливается одноуровневая система организации местного самоуправления, которая сможет повысить эффективность решения задач, обеспечит единое управление и бюджет, позволит уйти от «размывания» ответственности. Предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования — муниципальные выборы.

В случае принятия законопроекта муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с ним не позднее 1 января 2028 года, то есть сроки предложены достаточно короткие. Исходя из этого, проведение муниципальных выборов в 2024 году по 170 избирательным округам, формирование представительного органа города из состава представительных органов внутригородских районов, и сохранение двухуровневой модели организации местного самоуправления на территории города Челябинска нецелесообразно, — отмечает заместитель Председателя Челябинской городской Думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Иван Горнов.

Кроме того, необходимо отметить сложившуюся ситуацию во внешней политике, которая оказывает влияние на ситуацию внутри страны.

— На федеральном уровне принимается большое количество законопроектов, касающихся внутренней политики нашей страны и направленных на укрепление вертикали власти. На мой взгляд, правоприменение данных федеральных инициатив эффективнее и оперативнее реализовывать на основе одноуровневой системы организации местного самоуправления, — считает депутат Челябинской городской Думы Сергей Селещук.

Напомним, что с инициативой о преобразовании города выступила группа депутатов Челябинской городской Думы — представители всех политических партий, представленных в Думе. Инициатива будет рассмотрена в соответствии с Регламентом представительного органа.