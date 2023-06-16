В Челябинской области запустят сервис электронных сертификатов для льготников

Губернатор Алексей Текслер заключил соглашение о внедрении сервиса на площадке ПМЭФ. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области для упрощенного оказания мер социальной поддержки внедрят технологии электронного сертификата. Льготникам при его оформлении будут поступать на карту «Мир» деньги, которые можно потратить на любые товары или услуги. Это могут быть средства реабилитации или продукты питания. Таким образом, электронный сертификат работает как обычная банковская карта, а средства за товар или услугу перечисляются Федеральным казначейством напрямую продавцу.

Новый сервис пока действует не во всех регионах. Челябинская область договорилась о внедрении электронного сертификата на полях Петербургского международного экономического форума. Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым и руководителем Федерального Казначейства Романом Артюхиным. Сам глава региона отметил, что это очень важное соглашение.

— Платформа НСПК позволяет объединить возможности всех банков, которые работают на территории Челябинской области, платежную систему «Мир», и получить универсальный инструмент, который позволит жителям Челябинской области в зависимости от тех задач и тех проблем, которые существуют, решать их вместе с этой карточкой, — объяснил Алексей Текслер. — Это и социальная карта, это возможности транспортной карты, это возможности для студентов получать стипендии, и многое другое. Клиент любого банка платежной системы «Мир» через платформу НСПК может решить любую проблему.

Технологии электронного сертификата уже оценили жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь сервис внедрят еще в трех регионах – это Челябинская, Смоленская и Нижегородская области.

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