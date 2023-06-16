В Челябинской области ожидаются грозы и кратковременные дожди

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода на выходных в Челябинской области будет дождливой. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью в субботу, 17 июня, температура воздуха составит +10, +15 °C, днем столбик термометра поднимется до +21, +26 °C. На протяжении всех суток прогнозируется переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/c с порывами до 16 м/c.

В воскресенье, 18 июня, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +9, +14 °C, днем потеплеет до +17, +22 °C. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/c.

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