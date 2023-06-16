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НовостиОбщество16 июня 2023 14:08

ГИБДД предупредила о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

Рассказываем, на каком участке дороги затруднено движение
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На 1839 км трассы М-5 укладывают асфальт

На 1839 км трассы М-5 укладывают асфальт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 16 июня на трассе М-5 в Челябинской области ожидаются пробки из-за работ по укладыванию асфальта. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

— На 1839 км трассы М-5 проводятся дорожные работы по укладке асфальта. Движение транспорта в сторону Москвы осуществляется только по одной полосе, — уточнили в ведомстве.

На участке трассы дежурят сотрудники ГИБДД. Для автомобилистов выполняются регулировочные действия.

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