ГИБДД предупредила о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

На 1839 км трассы М-5 укладывают асфальт
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 16 июня на трассе М-5 в Челябинской области ожидаются пробки из-за работ по укладыванию асфальта. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.
— На 1839 км трассы М-5 проводятся дорожные работы по укладке асфальта. Движение транспорта в сторону Москвы осуществляется только по одной полосе, — уточнили в ведомстве.
На участке трассы дежурят сотрудники ГИБДД. Для автомобилистов выполняются регулировочные действия.
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