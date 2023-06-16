В Челябинске завершается строительство спортплощадки с тренажерами на месте бывшего стадиона «Молодогвардеец»

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на месте заброшенного стадиона «Молодогвардеец» завершается строительство универсальной спортивной площадки. В скором времени горожане здесь смогут заниматься на тренажерах, бегать по прорезиненной дорожке и играть в футбол, баскетбол и хоккей. Об этом своем телеграм-канале сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Также градоначальница затронула тему строительства здания школы тхэквондо, средства на которую выделил губернатор Алексей Текслер. По словам Натальи Котовой, здание введут в эксплуатацию осенью.

— Сейчас основные строительные работы практически завершены. Впереди внутренняя и внешняя отделка, благоустройство территории, — отметила мэр Челябинска.

Фото: администрация Челябинска

Напомним, проект универсальной спортплощадки победил в конкурсном отборе программы «Инициативное бюджетирование». На строительство объекта выделили 18 млн рублей. Работы начались весной и по планам будут завершены к осени текущего года.

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