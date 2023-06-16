На Аркаиме появилась аллея с идолами каменного века

Фото: Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»

В музее-заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) открыли аллею идолов. 22 деревянных изваяния установили по границе участка с жилищами каменного века. Идолы служат не только объектом исторической реконструкции, но и своего рода забором.

Автором идеи является археолог, заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Александр Кисленко. В создании деревянных идолов ему помогали работники технических служб, администрации и туристического лагеря. Свой вклад внесли даже туристы. В итоге работа была сделана за три дня.

— На поселении Ботайской культуры, реконструкцию которой демонстрируют наши жилища каменного века обнаруживались следы так называемых столбовых ямок. Возможно, что у этих ямок было какое-то другое хозяйственное назначение, но нельзя исключать и того, что это следы установки каких-то деревянных изваяний, идолов. Поскольку дерево в наших грунтах сохраняется плохо, для воспроизведения внешнего вида этих идолов мы использовали образцы известных сохранившихся в болотах деревянных скульптур того времени и немного фантазии. — отметил заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Александр Кисленко.

Аллея открыта туристам для бесплатно посещения. Однако для понимания древнего мира сотрудники заповедника рекомендуют побывать на экскурсии «Наследие Великой степи».

Фото: Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»

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