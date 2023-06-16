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НовостиПроисшествия16 июня 2023 17:08

В Челябинске рецидивист украл более 200 вентилей из подвалов жилых домов

На мужчину завели уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
Мужчина обчистил подвалы четырех жилых домов

Мужчина обчистил подвалы четырех жилых домов

В Челябинске ранее судимый 40-летний мужчина украл более 200 вентилей из подвалов жилых домов. Он успел обчистить четыре здания, после чего его задержали полицейские.

Похищенное мужчина сдавал в пункт приема металлолома. Часть украденного в ходе проверки как раз там и обнаружили. На владельца пункта составили административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Что касается самого вора, то в отношении него возбудили уголовное дело.

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