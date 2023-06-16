В Челябинске рецидивист украл более 200 вентилей из подвалов жилых домов

Мужчина обчистил подвалы четырех жилых домов

В Челябинске ранее судимый 40-летний мужчина украл более 200 вентилей из подвалов жилых домов. Он успел обчистить четыре здания, после чего его задержали полицейские.

Похищенное мужчина сдавал в пункт приема металлолома. Часть украденного в ходе проверки как раз там и обнаружили. На владельца пункта составили административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Что касается самого вора, то в отношении него возбудили уголовное дело.

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