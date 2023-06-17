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НовостиОбщество17 июня 2023 6:42

В саду Победы в Челябинске отреставрировали народную обсерваторию

Она возобновит работу после ремонта внутри и установки нового оборудования
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
В следующем году проведут ремонт внутри. Фото: Елена Штефан

В следующем году проведут ремонт внутри. Фото: Елена Штефан

Много лет полуразрушенное здание за центром детского творчества на улице Марченко, 20 было заброшено. Но в этом году власти приняли решение отреставрировать народную обсерваторию 1950-х годов постройки. Как сообщили Hornews.com в администрации Челябинска, в следующем году обсерваторию отремонтируют внутри и установят туда новое оборудование для наблюдения за космосом.

Будки-обсерватории строили по всей стране в парках на заре освоения космоса в 1950-х годах. Они были этаким аттракционом. Некоторые из них сохранились до сих пор. Внутри таких обсерваторий установлен телескоп, посетители по одной лестнице заходили в здание, а по другой – спускались. А ниже этажом было помещение для кассира.

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