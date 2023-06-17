Силовики проверили 200 мигрантов в ходе рейда по рынкам в Челябинске

Рейды прошли по крупным рынкам. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ Челябинской области при поддержке ОМОН провели рейд по крупным рынкам в Челябинске. Проверено больше 200 мигрантов, пресечено семь административных нарушений, в том числе два – за работу без разрешительных документов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

- Судебными органами решается вопрос о принудительном выдворении двух иностранных граждан из страны, - сообщил заместитель начальника УВМ ГУ МВД по Челябинской области Николай Дубовсков.

Одного работодателя, который использовал труд мигранта, привлекли к административной ответственности (санкция – штраф до 800 тыс. руб.). Еще одного работодателя устанавливают сотрудники полиции.

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