В Копейске на карьере утонул молодой мужчина

Фото: "Подслушано Копейск"/vk.com

Вчера, 16 июня, в карьере на пляже «Пески» утонул молодой мужчина. Информацию об этом подтвердил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По словам Владимира Шишкова, молодой человек отдыхал с компанией друзей. Сейчас по факту его гибели проводится проверка. В соцсетях местные жители высказывают соболезнования, и сетуют – трагедии здесь происходят постоянно.

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