«С ноги в голову девушке ударил»: драка в Копейске закончилась нокаутом зачинщика

Очевидцы сообщают, что зачинщику и пострадавшей девушке понадобилась помощь медиков. Фото: "Копейск (В) Теме"/vk.com

В центре Копейска произошла драка, которая закончилась нокаутом. Очевидцы в соцсетях сообщают, что молодой мужчина ударил девушку, а потом начал приставать к проходящим мимо. Завязалась потасовка.

- Сначала он девочку с ноги в голову ударил. Мы шли с парнем, он начала приставать к нам, угрожать. Драку первый он начал. А потом и отправили это бойца в нокаут, - написала в группе во ВКонтакте Мадина.

В ГУ МВД по Челябинской области происшествие подтвердили:

- Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Все участники конфликта известны.

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