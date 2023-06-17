«С ноги в голову девушке ударил»: драка в Копейске закончилась нокаутом зачинщика

Очевидцы сообщают, что зачинщику и пострадавшей девушке понадобилась помощь медиков. Фото: "Копейск (В) Теме"/vk.com
В центре Копейска произошла драка, которая закончилась нокаутом. Очевидцы в соцсетях сообщают, что молодой мужчина ударил девушку, а потом начал приставать к проходящим мимо. Завязалась потасовка.
- Сначала он девочку с ноги в голову ударил. Мы шли с парнем, он начала приставать к нам, угрожать. Драку первый он начал. А потом и отправили это бойца в нокаут, - написала в группе во ВКонтакте Мадина.
В ГУ МВД по Челябинской области происшествие подтвердили:
- Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Все участники конфликта известны.
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