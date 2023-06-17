В Челябинской области задержали браконьера с трупом косули в багажнике

Разрешения на охоту у мужчины не было. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

В Чесменском районе Челябинской области задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в незаконной охоте. В багажнике его машины обнаружили тушу убитой косули, ружье и патроны. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

- Задержанный рассказал, что вблизи поселка Калиновский с помощью лампы-фары выследил и застрелил животное. Разрешения на охоту и на огнестрельное оружие он не имеет. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

С помощью этой лампы-фары задержанный выследил косулю. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

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