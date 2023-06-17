В Челябинске из окна на четвертом этаже выпала женщина

С козырька женщину снимали по пожарной лестнице. Фото: "Подслушано ЧМЗ"/vk.com

Сегодня, 17 июня, в Металлургическом районе из окна четвертого этажа дома по адресу Мира, 102 выпала женщина. Она упала на козырек, откуда ее спускали с помощью пожарной лестницы. В ГУ МВД по Челябинской области, подтвердили происшествие.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

- Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями с помощью специальных носилок и автолестницы сняли женщину и передали работникам скорой помощи, - уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Известно, что женщина жива. Ей оказывается медицинская помощь. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что женщина получила перелом бедра и была госпитализирована в медучреждение.

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