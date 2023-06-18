В Челябинске шашлычников начали ловить с помощью беспилотников

Отдохнуть и остаться незамеченными уже не получится. Фото: кадр видео МЧС по Челябинской области.

Теплым июньским днем компания разместилась на отдых на берегу Шершневского водохранилища. Разожгли мангал и собирались жарить шашлык, несмотря на запрет и особый противопожарный режим. Но они даже не подозревали, что в этот момент правоохранители снимают их на видео с помощью беспилотника.

— Разжигание мангалов вне специально предусмотренных мест не разрешается, — объяснил отдыхающим вне закона сотрудник МЧС. — Сейчас запишем ваши паспортные данные и составим акт об административном правонарушении.

Теперь любителям шашлыков придется заплатить штраф до 20 тысяч рублей.

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