Приглашенные звезды и 500 участников: Челябинская область примет форум «Утро» 24 июня

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Челябинская область готовится принять в следующие выходные форум уральской молодёжи «УТРО». Он пройдет с 24 по 29 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина».

— Участие примут 500 молодых людей из России, Казахстана и Беларуси, — сообщает пресс-служба форума. — Это ребята из 6 областей УрФО и 22 регионов России, а также молодые люди из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Желающих приехать в Челябинскую область было в 5 раз больше, чем мест, поэтому организаторам пришлось устроить конкурс. На форум пригласили педагогов и наставников, лидеров неформальных движений, медийщиков, специалистов по туризму.

Приглашены на форум и звезды. Развлекать молодежь будет группа PIZZA, которая выступит на открытии 24 июня в 20:00, а закроет мероприятие группа Dabro 28 июня в 20:00. При этом выход на эти два концерта будет свободным.

Главной темой, которую будут обсуждать на «УТРЕ», станет патриотическое воспитание и новые вызовы. Смогут молодые люди и получить деньги на свои проекты: в эти дни назовут победителей гранта от Росмолодежи, которые разделят 6 млн рублей.

Челябинская область уже дважды принимала форум «УТРО»: в 2014 и 2017 годах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru