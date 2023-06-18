Приглашенные звезды и 500 участников: Челябинская область примет форум «Утро» 24 июня

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
Челябинская область готовится принять в следующие выходные форум уральской молодёжи «УТРО». Он пройдет с 24 по 29 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина».
— Участие примут 500 молодых людей из России, Казахстана и Беларуси, — сообщает пресс-служба форума. — Это ребята из 6 областей УрФО и 22 регионов России, а также молодые люди из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Желающих приехать в Челябинскую область было в 5 раз больше, чем мест, поэтому организаторам пришлось устроить конкурс. На форум пригласили педагогов и наставников, лидеров неформальных движений, медийщиков, специалистов по туризму.
Приглашены на форум и звезды. Развлекать молодежь будет группа PIZZA, которая выступит на открытии 24 июня в 20:00, а закроет мероприятие группа Dabro 28 июня в 20:00. При этом выход на эти два концерта будет свободным.
Главной темой, которую будут обсуждать на «УТРЕ», станет патриотическое воспитание и новые вызовы. Смогут молодые люди и получить деньги на свои проекты: в эти дни назовут победителей гранта от Росмолодежи, которые разделят 6 млн рублей.
Челябинская область уже дважды принимала форум «УТРО»: в 2014 и 2017 годах.
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