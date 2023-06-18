Подросток в Челябинской области устроил ночную погоню на мотоцикле и перевернулся

Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

В поселке Петропавловский Верхнеуральского района подросток пытался скрыться от полицейских на мотоцикле, когда те пытались его остановить. Происшествие случилось в 2 часа ночи 18 июня. 15-летний молодой человек устроил настоящую погоню, однако у него не хватило мастерства, чтобы уехать. В результате парень перевернулся и попал в больницу.

Во время ночного патрулирования инспекторы ДПС Верхнеуральского района увидели странного мотоциклиста, которых петлял и ехал без регистрационного номера.

— Полицейские подали сигнал об остановке, но водитель, напротив, прибавил скорости, — рассказали подробности в ГУ МВД по Челябинской области.

Во время погони водитель наехал на кочку, не справился с управлением и перевернулся. Полицейским осталось только вызвать скорую помощь. Подростка доставили в больницу и положили в стационар.

Однако наказание мальчишке не грозит, за правонарушение придется отвечать законным представителям. Им и отправили административных протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

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