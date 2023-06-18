86 маршрутка в Челябинске больше не поедет в центр

86 маршрутка больше не будет кольцевой. Фото: t.me/cheltr74

В Челябинске вновь изменили маршрут микроавтобуса. Как сообщает администрация, с 21 июня 86 маршрутка больше не будет следовать через «Тополинку», плотину и ЮУрГУ, а также проспект Ленина.

Кольцевой маршрут станет линейным и проследует от Паркового через Чичерина по Братьев Кашириных, затем свернет на Кирова, проедет по Проспекту Победы и доставит в Чурилово.

Чтобы попасть на «Тополинку» или к ЮУрГУ, челябинцам советуют пересесть на автобус №2.

— Новая трасса маршрута позволит стабилизировать его работу, разгрузит остановки на проспекте Ленина и исключит дублирование магистрального автобуса №2, — прокомментировали изменения в администрации.

Фото: администрация Челябинска.

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