86 маршрутка в Челябинске больше не поедет в центр

86 маршрутка больше не будет кольцевой. Фото: t.me/cheltr74
В Челябинске вновь изменили маршрут микроавтобуса. Как сообщает администрация, с 21 июня 86 маршрутка больше не будет следовать через «Тополинку», плотину и ЮУрГУ, а также проспект Ленина.
Кольцевой маршрут станет линейным и проследует от Паркового через Чичерина по Братьев Кашириных, затем свернет на Кирова, проедет по Проспекту Победы и доставит в Чурилово.
Чтобы попасть на «Тополинку» или к ЮУрГУ, челябинцам советуют пересесть на автобус №2.
— Новая трасса маршрута позволит стабилизировать его работу, разгрузит остановки на проспекте Ленина и исключит дублирование магистрального автобуса №2, — прокомментировали изменения в администрации.
Фото: администрация Челябинска.
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