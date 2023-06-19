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НовостиОбщество19 июня 2023 3:37

Челябинская область заняла 43 место среди российских регионов по уровню доходов жителей

За год количество бедных южноуральцев немного уменьшилось
Анастасия ТРОФИМОВА
По уровню доходов жителей Челябинская область уступает соседним Свердловской области и Башкортостану

По уровню доходов жителей Челябинская область уступает соседним Свердловской области и Башкортостану

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область стала 43-й в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Перечень опубликован «РИА Новости».

Составители рейтинга сопоставляли медианные доходы жителей со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. Для Южного Урала показатель составил 1,55.

Для сравнения, в соседнем Башкортостане он равен 1,56, в Тюменской области 1,61. А в Свердловской области медианных доходов хватает на оплату 1,88 минимального пакета товаров и услуг.

На первой строчке списка, как это не удивительно, не Москва. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,24. Столица расположилась на третьей строке рейтинга: медианных доходов москвичу хватает, чтобы оплатить 2,63 набора самых необходимых услуг и товаров.

Помимо доходов аналитики оценивали количество людей, живущих в регионах за чертой бедности. В Челябинской области таких оказалось 11,3%. За год количество южноуральцев с самыми низкими доходами сократилось на 0,7%. Меньше всего бедных все в том же Ямало-Ненецком АО — 4,5%.

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