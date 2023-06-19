Челябинская область заняла 43 место среди российских регионов по уровню доходов жителей

По уровню доходов жителей Челябинская область уступает соседним Свердловской области и Башкортостану Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область стала 43-й в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Перечень опубликован «РИА Новости».

Составители рейтинга сопоставляли медианные доходы жителей со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. Для Южного Урала показатель составил 1,55.

Для сравнения, в соседнем Башкортостане он равен 1,56, в Тюменской области 1,61. А в Свердловской области медианных доходов хватает на оплату 1,88 минимального пакета товаров и услуг.

На первой строчке списка, как это не удивительно, не Москва. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,24. Столица расположилась на третьей строке рейтинга: медианных доходов москвичу хватает, чтобы оплатить 2,63 набора самых необходимых услуг и товаров.

Помимо доходов аналитики оценивали количество людей, живущих в регионах за чертой бедности. В Челябинской области таких оказалось 11,3%. За год количество южноуральцев с самыми низкими доходами сократилось на 0,7%. Меньше всего бедных все в том же Ямало-Ненецком АО — 4,5%.

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