Придется подождать: метеорологи объяснили, когда в Челябинской области снова потеплеет

Погода не для похода на пляж: на Южном Урале в ближайшие дни будет прохладно и сыро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начавшаяся неделя, с 19 по 25 июня в Челябинской области будет пасмурной. Периодически станут идти дожди. Вдобавок южноуральцам придется отложить в сторону самую легкую летнюю одежду из-за прохлады. По прогнозу Гидрометцентра, тепло в регион вернется только к выходным.

Днем в понедельник 19 июня столбик термометра не поднимется выше отметки в +16 градусов. Местами возможны небольшие дожди, а ветер при порывах достигнет скорости 18 метров в секунду.

До четверга дневная температура воздуха станет колебаться от +14 до +16 градусов, а ночная — от +7 до +10. Облака не развеются, а дожди продолжатся.

Лишь в пятницу потеплеет до +18, а в выходные обещают +19, +21 градус. 24 июня если предварительный прогноз сбудется даже прекратится дождь, выглянет солнце.

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