Дерево устояло, а машину искорежило: в Челябинской области 33-летний мужчина погиб в ДТП

Фото: ОГИБДД Кыштыма
В Челябинской области машина врезалась в дерево. Авария произошла на дороге Кыштым-Озерск.
ВАЗ-21112 скатился с дороги, угодили в лесополосу и не сумел разминуться с массивным деревом. Причину, по которой это произошло, сейчас пытаются выяснить.
Фото: ОГИБДД Кыштыма
Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, 33-летний водитель ВАЗа получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии.
Известно, что стаж мужчины за рулем — более 10 лет. За это время водителя ни разу не ловили на нарушениях правил движения.
Ранее в Челябинске машина сбила студента на пешеходном переходе. ДТП попало на видео.
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