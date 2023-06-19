В Челябинской области экс-директора ФОКа будут судить за гибель ребенка под глыбами льда

Фото: прокуратура Челябинской области
В Нагайбакском районе будут судить бывшего директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Весной с крыши ФОКа на ребенка упали снежно-ледяные глыбы. 12-летний мальчик погиб.
Экс-директора «Олимпа» обвиняют в халатности, по неосторожности повлекшей смерть человека.
— По версии следствия, обвиняемый в зимний период не принял мер к очистке наледи со здания физкультурно-оздоровительного центра, а также мер по ограждению опасного участка, — рассказала старший помощник прокуратора Челябинской области Наталья Мамаева.
Бывшему директору грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, после гибели школьника в отставку ушел глава Нагайбакского района Иван Сурменев.
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