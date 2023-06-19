В Челябинске 23 июня закроют парк Гагарина

Доступ в парк ограничат из-за выпускного Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы 23 июня не смогут погулять в центральной части парка имени Гагарина. Об этом предупредил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— В парке имени Гагарина состоится праздничное мероприятие, посвященное окончанию учебного года — праздник выпускников школ Челябинской области. Парк не будет работать для всех посетителей, — сообщил вице-мэр.

Как уточнили в администрации парка, в центральную часть зоны отдыха нельзя будет пройти с 6:00 23 июня до 12:00 24 июня.

Тем не менее, челябинцы смогут посетить лес за центральным карьером или прогуляться по дорожкам от памятника Курчатову в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

Из-за выпускного не состоится концерт в летнем театре. Вдобавок перенесут киносеанс под открытым небом. Фильм «Грозный папа» покажут на 24 июня, а в воскресенье 25 июня.

Напомним, «Атомный выпускной» в парке Гагарина будет проходить в ночь с 23 на 24 июня. Попасть на него смогут только заранее зарегистрировавшиеся группы одиннадцатиклассников. Для вчерашних школьников обещают устроить катание на аттракционах и концерт. Выступать перед выпускниками будут Gayazovs Brothers, Артем Катчер и Асия.

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